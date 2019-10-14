2019-10-14T06:34:14+03:00
Общество

В Приамурье собираются повысить стоимость социального проездного билета

Законопроект депутаты областного Заксобрания рассмотрят в октябре
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Губернатор Приамурья Василий Орлов внес на рассмотрение законопроект о повышении стоимости единого социального проездного билета. Вместо 170 рублей за билет придется отдавать уже 200.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту, правом льготного проезда пользуются около 27,5 тысяч амурчан. В прошлом году из областного бюджета на социальные проездные было потрачено порядка 350 миллионов рублей. Также в документе отмечается, что стоимость билетов не поднималась с 2013 года, несмотря на то что цена на проезд в общественном транспорте постоянно росла. Если в 2013 билет на автобус стоил 17 рублей, то в 2019 – уже 25. Если законопроект будет принят, областной бюджет сможет сэкономить 9,9 миллиона рублей.

Депутаты областного Законодательного собрания рассмотрят законопроект в октябре. Если он будет принят, стоимость социальных проездных билетов поднимется с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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