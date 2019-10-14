На площади Ленина в Благовещенске оборудуют сухие фонтаны и площадку для йоги

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-14T07:32:21+03:00

Начать масштабную реконструкцию планируют уже в 2020 году

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Благовещенск готовится к новой масштабной реконструкции. На этот раз обновление предстоит площади Ленина. Начать работу планируется уже с 2020 года.

- Дизайн-проект «Большого городского центра «Трибуна Холл»» был разработан в 2018-м году архитектурным бюро «BURОMOSCOW». В 2019-м году организацией АО «Сахалин-Инжиниринг» по данному объекту был разработан проект обоснования инвестиций, который успешно прошел публичный и ценовой аудит, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

По проекту планируется построить культурный центр с открытой трибуной и павильоном для организации досуга маленьких благовещенцев, благоустроить площадь и часть «Золотой мили», эти участки будут соединены сухими фонтанами, зонами отдыха и торговыми точками. Вдоль Краснофлотской собираются разместить детскую зону, а в южной части площади обустроить участок, где горожане смогут заниматься йогой и проводить творческие встречи.

Сейчас администрация планирует провести аукцион на выполнение работ по проектированию и строительству. Общая стоимость объекта составит 2,15 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU