2019-10-14T07:32:21+03:00
Общество

На площади Ленина в Благовещенске оборудуют сухие фонтаны и площадку для йоги

Начать масштабную реконструкцию планируют уже в 2020 году
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

Благовещенск готовится к новой масштабной реконструкции. На этот раз обновление предстоит площади Ленина. Начать работу планируется уже с 2020 года.

- Дизайн-проект «Большого городского центра «Трибуна Холл»» был разработан в 2018-м году архитектурным бюро «BURОMOSCOW». В 2019-м году организацией АО «Сахалин-Инжиниринг» по данному объекту был разработан проект обоснования инвестиций, который успешно прошел публичный и ценовой аудит, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

По проекту планируется построить культурный центр с открытой трибуной и павильоном для организации досуга маленьких благовещенцев, благоустроить площадь и часть «Золотой мили», эти участки будут соединены сухими фонтанами, зонами отдыха и торговыми точками. Вдоль Краснофлотской собираются разместить детскую зону, а в южной части площади обустроить участок, где горожане смогут заниматься йогой и проводить творческие встречи.

Сейчас администрация планирует провести аукцион на выполнение работ по проектированию и строительству. Общая стоимость объекта составит 2,15 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проводит проверку после драки с поножовщиной в благовещенской школе
В Приамурье собираются повысить стоимость социального проездного билета
Власти Благовещенска принимают заявки на размещение елочных базаров
В Благовещенске заработало «социальное такси»
Благовещенку подозревают в избиении приемного сына
Благовещенцев познакомят с искусством народов Севера
Амурского бизнес-омбудсмена осудили за продажу алкоголя без лицензии
В Благовещенске автоледи «припарковалась» на соседние машины
Больше половины перекопов в Благовещенске уже закрыто
Благовещенцев ожидает значительное усиление ветра
Перекоп на улице Трудовой в Благовещенске закроют 25 октября
Часть Благовещенска временно останется без отопления
В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего девушку
Китайские туристы поставили рекорд по въезду в Благовещенск
В Благовещенске при аварии пострадал ребенок
Амурчан предупреждают о медведях в окрестностях Циолковского
В Приамурье ожидается ветер силой до 18 метров в секунду
В Приамурье временно закрыли садик из-за вспышки кишечной инфекции
В Приамурье собираются ввести особый противопожарный режим
В амурском министерстве ЖКХ рассказали, куда жаловаться на отсутствие тепла в доме
Благовещенцев предупреждаю о новых перекопах
Благовещенцы выбрали улицы, которые необходимо отремонтировать
В Приамурье несколько дней разыскивают троих подростков
В Благовещенске перекрыли еще два участка дорог
Многодетным амурчанам стало легче получить соцподдержку
В Приамурье назначили двух новых министров
В Благовещенске заработала группа дневного пребывания для пенсионеров
Амурские следователи ищут пострадавших от рук насильника