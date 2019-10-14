Прокуратура проводит проверку после драки с поножовщиной в благовещенской школе
Драка с поножовщиной произошла в одной из школ города 11 октября. Два 13-летних подростка повздорили, завязалась драка. Один из мальчишек достал нож и ударил противника. Пострадавшего доставили в детскую больницу. Медики сообщили о произошедшем в полицию.
- Прокуратурой области организована и проводится проверка, в том числе на предмет полноты принимаемых превентивных мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщают в прокуратуре Амурской области.
Известно, что жизнь пострадавшего мальчика сейчас находится вне опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU