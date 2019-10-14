Прокуратура проводит проверку после драки с поножовщиной в благовещенской школе

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-14T11:31:03+03:00

Один из учеников ранил другого прямо в школьном коридоре

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Драка с поножовщиной произошла в одной из школ города 11 октября. Два 13-летних подростка повздорили, завязалась драка. Один из мальчишек достал нож и ударил противника. Пострадавшего доставили в детскую больницу. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

- Прокуратурой области организована и проводится проверка, в том числе на предмет полноты принимаемых превентивных мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщают в прокуратуре Амурской области.

Известно, что жизнь пострадавшего мальчика сейчас находится вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU