Благовещенцы смогут выбрать проекты благоустройства новых зон отдыха

СЕГОДНЯ 04:00 2019-10-15T04:00:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители областного центра могут ознакомиться с примерными проектами благоустройства зон отдыха, работа над которыми начнется в 2020 году. Напомним, на выбор горожанам представлено: сквер с фонтаном «Бабочка» в районе ул. 50 лет Октября, 26; сквер с фонтаном в районе ул. Институтская – ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ (кинотеатр Харбин); сквер в районе переулка Крестьянский на пересечении с ул. Мухина; село Плодопитомник (территория около озера); поселок Моховая падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский; сквер В. Приемыхова в районе пересечения улиц Горького-50 лет Октября.

- Каждым проектом предусмотрено благоустройство пешеходных зон, мест отдыха и озеленение. В некоторых зонах могут быть обустроены спортивные и детские площадки, реконструированы фонтаны, могут появиться новые современные архитектурные объекты. Так, например, в Плодопитомнике планируется создание зоны отдыха у воды с речным песком, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Посмотреть проекты можно на официальной странице мэрии в Instagram @blagoveshchensk.rf , а также на сайте администрации города в разделе «Городская среда. Опрос общественного мнения». Голосование пройдет с 21 по 25 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU