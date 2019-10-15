Каждый благовещенец в день тратит 24 ведра воды

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-15T07:41:32+03:00

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15 октября во всем мире отмечается День чистых рук. Праздник ввели еще в 2008 году, чтобы напомнить всем о важности такой простой гигиенической процедуры.

Амурские коммунальщики в честь праздника подсчитали, сколько воды в среднем тратят благовещенцы на мытье рук и не только. Получилось, что с начала года горожане вылили уже 15 миллионов кубометров воды, в день в областном центре расходуется до 55 тысяч кубометров воды.

- По приблизительным подсчетам в сутки каждый горожанин тратит по 24 десятилитровых ведра воды. Судя по вышеизложенной арифметики, благовещенцы моют руки исправно, - говорит начальник управления внешних связей АО «АКС» Светлана Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU