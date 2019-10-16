Благовещенцы смогут бесплатно провериться на рак

СЕГОДНЯ 03:41 2019-10-16T03:41:47+03:00

Горожан с уже выявленной онкологией просят записаться на прием в другой день

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День открытых дверей в онкологическом диспансере пройдет 19 октября с 8.00 до 14.00. Пациентов будут принимать на базе поликлиники областного онкодиспансера по адресу улица Октябрьская, 110. У благовещенцев старше 40 лет возьмут кровь на онкомаркеры, а благовещенкам того же возраста сделают маммографию.

- День открытых дверей проводится в целях выявления фоновой патологии и новых случаев злокачественных опухолей молочных желез. В этой связи пациентов с установленным диагнозом, состоящих на учете в диспансере, пациентов с фоновой патологией, прошедших осмотр у онколога (маммолога) в течение года, просят запланировать визит в диспансер согласно срокам наблюдения, исключая 19 октября, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

На прием с собой необходимо взять страховой полис, паспорт, СНИЛС, имеющиеся предварительные обследования. Предварительно необходимо записаться по телефону 8-914-556-66-11.

ИСТОЧНИК KP.RU