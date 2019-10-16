Следователи выясняют причины схода кранов на перегоне в Приамурье
ЧП на перегоне Дактуй – Тында произошло днем 14 октября. Во время реконструкции железнодорожных путей столкнулись два рельсоукладочных крана. От удара обе машины сошли с рельсов. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается.
В причинах произошедшего разбираются следователи.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU