Следователи выясняют причины схода кранов на перегоне в Приамурье

СЕГОДНЯ 05:11 2019-10-16T05:11:55+03:00

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ЧП на перегоне Дактуй – Тында произошло днем 14 октября. Во время реконструкции железнодорожных путей столкнулись два рельсоукладочных крана. От удара обе машины сошли с рельсов. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается.

В причинах произошедшего разбираются следователи.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU