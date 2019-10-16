2019-10-16T05:11:55+03:00
Происшествия

Следователи выясняют причины схода кранов на перегоне в Приамурье

ЧП обошлось без пострадавших, ущерб устанавливается
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: vssut.sledcom.ruФото: vssut.sledcom.ru
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ЧП на перегоне ДактуйТында произошло днем 14 октября. Во время реконструкции железнодорожных путей столкнулись два рельсоукладочных крана. От удара обе машины сошли с рельсов. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается.

В причинах произошедшего разбираются следователи.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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