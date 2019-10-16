В Благовещенске перекроют часть улицы Ломоносова
16 октября ремонт дороги будет проходить на улице Ломоносова. Перекрыта будет половина проезжей части между Калинина и Комсомольской.
В то же время в администрации города сообщают о том, что ямочный ремонт в областной столице завершается.
- В этом году ямочный ремонт был выполнен на участках улиц Воронкова - от Василенко до Студенческой, Мухина - от Октябрьской до Заводской, Октябрьской - от Чайковского до Лазо, и Лазо - от Шимановского до Трудовой, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
В общей сложности рабочие уже отремонтировали 14 631 квадратный метр асфальтобетонного покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU