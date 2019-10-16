2019-10-16T09:56:52+03:00
Общество

В Благовещенске перекроют часть улицы Ломоносова

В то же время власти сообщают о завершении ямочного ремонта на улицах города
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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16 октября ремонт дороги будет проходить на улице Ломоносова. Перекрыта будет половина проезжей части между Калинина и Комсомольской.

В то же время в администрации города сообщают о том, что ямочный ремонт в областной столице завершается.

- В этом году ямочный ремонт был выполнен на участках улиц Воронкова - от Василенко до Студенческой, Мухина - от Октябрьской до Заводской, Октябрьской - от Чайковского до Лазо, и Лазо - от Шимановского до Трудовой, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

В общей сложности рабочие уже отремонтировали 14 631 квадратный метр асфальтобетонного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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