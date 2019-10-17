2019-10-17T07:15:37+03:00
Общество

В заказниках Приамурья стало больше медведей

Больше всего косолапых хищников в Архаринском, Тындинском, Магдагачинском и Шимановском районах
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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В Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ подвели итоги летней переписи медведей. Оказалось, что численность хищников значительно выросла. Если в 2018 году их было около 300, то в 2019 – уже 447.

Больше всего косолапых в заказниках Архаринского, Тындинского, Магдагачинского и Шимановского районов.

- Численность медведей пока остается в рамках допустимой и вмешательства человека не требует. Стабильный рост их количества объясняется подходящими условиями и хорошей кормовой базой с одной стороны и отсутствием естественных врагов - с другой. Охотники же в последнее время не проявляют особого интереса к медведям. Кроме того, не так давно была запрещена охота на берлоге, - пояснил главный охотовед Дирекции Михаил Лесик.

К слову, в 2012 году в Амурской области насчитали всего 168 медведей, к 2016 их количество увеличилось до 280.

ИСТОЧНИК KP.RU

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