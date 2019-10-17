2019-10-17T09:07:25+03:00
Общество

В Приамурье назначили нового министра спорта

Прежний глава министерства покинул пост по собственному желанию
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о назначении нового министра спорта. Должность занял Дмитрий Кутека, до этого возглавлявший управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Дмитрий Геннадьевич родился в 1982 году в поселке Екатеринославка. В 2005 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности учитель истории, а в 2017 - Благовещенский техникум физической культуры и спорта. Победитель чемпионатов ДФО, чемпион России, чемпион СНГ, чемпион Европы 2005 года по киокусинкай каратэ. Мастер спорта международного класса.

Прежний министр спорта Юрий Кретов покинул пост по собственному желанию, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В заказниках Приамурья стало больше медведей
В Благовещенске перекроют часть улицы Ломоносова
Следователи выясняют причины схода кранов на перегоне в Приамурье
Благовещенцы смогут бесплатно провериться на рак
Каждый благовещенец в день тратит 24 ведра воды
Благовещенцы смогут выбрать проекты благоустройства новых зон отдыха
Прокуратура проводит проверку после драки с поножовщиной в благовещенской школе
На площади Ленина в Благовещенске оборудуют сухие фонтаны и площадку для йоги
В Приамурье собираются повысить стоимость социального проездного билета
Власти Благовещенска принимают заявки на размещение елочных базаров
В Благовещенске заработало «социальное такси»
Благовещенку подозревают в избиении приемного сына
Благовещенцев познакомят с искусством народов Севера
Амурского бизнес-омбудсмена осудили за продажу алкоголя без лицензии
В Благовещенске автоледи «припарковалась» на соседние машины