В Приамурье назначили нового министра спорта

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-17T09:07:25+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о назначении нового министра спорта. Должность занял Дмитрий Кутека, до этого возглавлявший управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Дмитрий Геннадьевич родился в 1982 году в поселке Екатеринославка. В 2005 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности учитель истории, а в 2017 - Благовещенский техникум физической культуры и спорта. Победитель чемпионатов ДФО, чемпион России, чемпион СНГ, чемпион Европы 2005 года по киокусинкай каратэ. Мастер спорта международного класса.

Прежний министр спорта Юрий Кретов покинул пост по собственному желанию, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU