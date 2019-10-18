2019-10-18T03:29:19+03:00
Общество

Благовещенцев просят не портить новую разметку на улице Театральная

Автомобилисты самовольно убирают ограждение и проезжают по свежей краске
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.instagram.com/mintransamurФото: www.instagram.com/mintransamur
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Подрядная организация, занимающаяся ремонтом улицы Театральная, пожаловалась на автолюбителей. Автомобилисты портят новую разметку, из-за чего затягивается ремонт.

Речь идет об участке между улицами Октябрьская и Вокзальная. Рабочие уже уложили здесь двухслойное асфальтобетонное покрытие, установили бордюрный камень и светофоры, завершают укладку тротуарной плитки и нанесение разметки. Разметку подрядчик делает холодным пластиком. Такая краска держится намного дольше обычной, но требует большого количества времени и сил. Всего нужно нанести около 1 200 квадратных метров разметки. На это уйдет порядка пяти дней, при условии, что рабочим не будут мешать.

«На время работы участки с непросохшей, только что нанесенной разметкой на время огораживают конусами. При этом автомобилисты самовольно отодвигают заграждения и начинают движение по свежей разметке. Такие действия не только значительно ухудшают качество выполняемых работ, но и увеличивают сроки ремонта улицы Театральной», - говорят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Горожан просят проявить сознательность и не портить работу подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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