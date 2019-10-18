Амурчане оказались самыми закредитованными в стране

СЕГОДНЯ 03:51 2019-10-18T03:51:58+03:00

За полгода показатель долговой нагрузки в области вырос на 30,4 процента

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Специалисты Национального бюро кредитных историй подсчитали насколько вырос показатель долговой нагрузки заемщиков в стране за последние полгода. Оказалось, что в среднем закредитованность россиян увеличилась на 24,6 процента.

Самыми же закредитованными оказались амурчане. Здесь показатель долговой нагрузки вырос до 30,41 процента. Следом идут Кировская область (29,45 процента) и Оренбургская (28,64 процента).

Наименьший урвоень закредитованности в Приморском крае, Брянской области и Москве – 21,74, 21,96 и 22,21 процента соответственно.

Также в бюро отмечают, что, несмотря на рост закредитованности, уровень доходов заемщиков некоторых регионах недостаточен, чтобы выплачивать кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU