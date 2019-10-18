Завершить реконструкцию набережной в Благовещенске обещают до конца ноября

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-18T11:57:33+03:00

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В Благовещенске завершается реконструкция восьмого и девятого участков набережной (от Улицы Пионерской до Театральной), объект готов уже на 85 процентов. Сейчас там завершается монтаж гранитных блоков, карнизов, облицовочных плит и тротуарной плитки.

Опоры для освещения были изготовлены в городе Касли, рабочие покрасили их и установили. В вечернее время освещение на этом участке уже работает, что позволяет строителям работать до восьми вечера, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

- В первую очередь набережная выполняет функцию гидротехнического сооружения, которое позволит защитить город от большой воды. Кроме того, это любимое место отдыха горожан. Этим участком мы завешаем всю линию, которая идет вдоль Амура и уже планируем следующий десятый участок, который идет вдоль реки Зея. На сегодняшний день проект десятого участка проходит конкурсные процедуры, - рассказал первый заместить мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, на ремонт набережной было выделено 654,6 миллиона рублей. Завершить все работы планируется до 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU