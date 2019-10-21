Благовещенские дорожники чистят ливневки
С похолоданием колодцы будут законсервированы
Фото: www.благовещенск.рф
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В Благовещенске начались работы по очистке ливневой канализации. Работы проводятся в преддверии зимнего сезона. Обследование и очистка уже прошли на улицах Ленина от Островского до Первомайской, Амурская от 50 лет Октября до Первомайской, Горького и Игнатьевском шоссе.
- Сегодня дорожные бригады приступили к работам по улицам Зейская, Калинина, Шевченко и Дьяченко, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Когда в городе установятся минусовые температуры, колодцы законсервируют.
ИСТОЧНИК KP.RU