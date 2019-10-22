Благовещенцам обещают ценные призы за фотографии преображения города

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-22T08:07:11+03:00

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Мэрия Благовещенска объявила новый конкурс. Горожанам предлагают показать, как преобразился город в последнее время.

- В этом году в городе ведется большой комплекс работ по благоустройству. Ремонтируются дороги, тротуары, устанавливаются и модернизируются светофоры, появляются новые городские пространства для прогулок и отдыха. Горожанам предлагают с помощью фотографий показать, как на их взгляд преобразился Благовещенск за последнее время, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Фотографии необходимо разместить у себя на страничке, в подписи обязательно указать хэштег #Благаменяется. Аккаунт на время конкурса должен быть открытым.

Лучшие фотоработы мэрия разместит у себя на странице, с этого момента начнется голосование. Победит тот, чья фотография соберет больше лайков. Победителей наградят в конце ноября. Среди призов планшетный компьютер, экшн-камера и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU