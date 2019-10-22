В Приамурье пройдет «Неделя добрых дел»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-22T09:06:44+03:00

Поучаствовать в акции и выиграть грант могут все желающие

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Амурская область присоединилась к всероссийской акции «Неделя добрых дел», которая проходит с 21 по 27 октября. Приурочена она к запуску онлайн-проекта о созидательной гражданской активности «Добро.Журнал». Организует акцию платформа «Добровольцы России». Во время акции популярные блогеры и журналисты примут участие в мероприятиях волонтеров и некоммерческих организаций. О своем опыте они расскажут на своих страницах в социальных сетях.

- Присылать свои истории, видео и фоторепортажи могут не только профессиональные журналисты и авторы, но все желающие, кто готов рассказать историю о добром деле. Лучших авторов «Добро.Журнал» будут поощрять - вместе с запуском СМИ стартует всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности, - говорят в пресс-службе правительства Амурской области.

Конкурсантов будут оценивать в трех номинациях: «Лучший текст», «Лучший фоторепортаж» и «Лучшее видео», в каждой из которых выберут трех победителей. Прием заявок продлится до 17 ноября.

Лучше авторы смогут поучиться у лучших блогеров Москвы, а победители получат микрогранты на ведение блога о социальной активности на платформе «Добро.Журнал». Призовой фонд составляет миллион рублей. Победителей наградят на Международном форуме добровольцев 3-5 декабря.

Желающие поучаствовать в акции могут обращаться в Ресурсный центр развития добровольчества Амурской области (руководитель Дарья Енина, телефон 8-924-670-57-17).

Программа акции в Приамурье:

22 октября педагоги студии танца «Траффик» проведут занятие для воспитанников Юхтинской спецшколы будут. Также в рамках проекта «ЛегоРучки. ЛегоУчки» пройдет еженедельное мероприятие «ЛегоМир» для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В этот же день запланирован всероссийский исторический квест «Глубина». 23 октября добровольцы Серышевского района помогут сотрудникам детской библиотеки поелка Серышево в восстановлении ветхих книг. А 24 октября добровольцы и сотрудники ОГИБДД ОМВД по Серышевскому району проведут акцию «Внимание, пешеход!». 23, 25, 26 октября активисты проекта «Мир без границ» проведут кулинарные уроки для молодых инвалидов, где научат их технике безопасности на кухне, приготовлению пищи и сервировки стола. 24 октября участники проекта «Волонтеры Победы» проведут встречу с ветераном тыла Исаевой Антониной Дмитриевной. 25 октября пройдет школа КВН для воспитанников Юхтинской спецшколы закрытого типа. Добровольцы соберут команду из числа воспитанников, которая поборется за победу в играх областной школьной Лиги КВН Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU