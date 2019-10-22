На улице Трудовой Благовещенска завершается ремонт после порыва

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-22T10:05:03+03:00

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На участке улицы Трудовой между Амурской и Горького завершаются ремонтные работы. Напомним, во время осенних гидравлических испытаний на этом участке произошел порыв. Подрядчик отремонтировал трубопровод, осталось восстановить дорожное полотно.

- В рамках ремонта было заменено 250 метров трубы диаметром 325 миллиметров, выполнена отсыпка участка. На сегодняшний день рабочим осталось уплотнить грунт и положить асфальтное покрытие, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Завершится ремонт должен 25 октября. Все это время потребители получают тепло по временной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU