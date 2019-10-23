2019-10-23T10:55:50+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают придумать фигуру для последнего снежного городка на площади Ленина

Фантазию авторов строгой темой не ограничивают
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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В Благовещенске начался прием заявок для конкурса на лучший эскиз фигур для оформления снежного городка. Свои работы можно присылать на электронную почту press-admblag@mail.ru с пометкой «Конкурс» или в директ официального аккаунта администрации @blagoveshchensk.rf. эскизы принимаются до 10 ноября.

- Кстати, традиционный снежный городок именно на площади Ленина может стать последним, поскольку в следующем году главную площадь амурской столицы планируют закрыть на реконструкцию, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Строгой темой авторов эскизов не ограничивают. Однако, в мэрии предупреждают, что снежный городок будет посвящен 75-летию Победы и в целом Году памяти и славы. Среди прочих фигур на площади поставят Царь-пушку, Кремль, богатырей, Александра Невского. Также не обойдется без любимых персонажей мультфильмов и сказок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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