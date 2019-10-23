В Приамурье неизвестные разрушили четыре древних поселения

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-23T11:18:21+03:00

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О разрушении сразу четырех древних поселений эпохи раннего средневековья рассказали на своей странице специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. Теперь исследователи не смогут получить важную информацию, о быте и жизни людей, живших здесь когда-то.

«Один вопрос в голове после вчерашнего выезда на памятники археологии, которые показали нам один человек. ЗАЧЕМ? Я задаю этот вопрос тем, кто ходит с металодетекторами по полям, тем, кто выставляет на сайтах различные археологические вещи на продажу, тем, кто ковыряет манчжурский клин. Зачем Вы долбите памятники археологии ни чем не поврежденные и не потревоженные?», - говорится в сообщении Центра.

В ЦСН отмечают, что предметы, которые можно найти в таких поселениях не несут той материальной ценности, на которую рассчитывают черные археологи, но имеют огромное значение для науки. Теперь данные утеряны навсегда.

«Что Вами движет? Жажда наживы - так ее нет здесь. Любопытство - так можно его удовлетворять и официально, сообщая специалистам, и совместно, ПО ПРАВИЛАМ, проводя работы. Что еще? Ответьте мне? Боитесь это сделать открыто, напишите в личку. Но объясните, пожалуйста, - ЗАЧЕМ?», - такими словами завершается эмоциональное послание Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU