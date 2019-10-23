2019-10-23T11:18:21+03:00
Общество

В Приамурье неизвестные разрушили четыре древних поселения

По словам исследователей, теперь невозможно будет получить полную картину
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: @csnamurФото: @csnamur
Изменить размер текста:

О разрушении сразу четырех древних поселений эпохи раннего средневековья рассказали на своей странице специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. Теперь исследователи не смогут получить важную информацию, о быте и жизни людей, живших здесь когда-то.

«Один вопрос в голове после вчерашнего выезда на памятники археологии, которые показали нам один человек. ЗАЧЕМ? Я задаю этот вопрос тем, кто ходит с металодетекторами по полям, тем, кто выставляет на сайтах различные археологические вещи на продажу, тем, кто ковыряет манчжурский клин. Зачем Вы долбите памятники археологии ни чем не поврежденные и не потревоженные?», - говорится в сообщении Центра.

В ЦСН отмечают, что предметы, которые можно найти в таких поселениях не несут той материальной ценности, на которую рассчитывают черные археологи, но имеют огромное значение для науки. Теперь данные утеряны навсегда.

«Что Вами движет? Жажда наживы - так ее нет здесь. Любопытство - так можно его удовлетворять и официально, сообщая специалистам, и совместно, ПО ПРАВИЛАМ, проводя работы. Что еще? Ответьте мне? Боитесь это сделать открыто, напишите в личку. Но объясните, пожалуйста, - ЗАЧЕМ?», - такими словами завершается эмоциональное послание Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Качество отремонтированных дорог Благовещенска проверят в лаборатории
Благовещенцам предлагают придумать фигуру для последнего снежного городка на площади Ленина
На улице Трудовой Благовещенска завершается ремонт после порыва
В Приамурье пройдет «Неделя добрых дел»
Благовещенцам обещают ценные призы за фотографии преображения города
Благовещенские дорожники чистят ливневки
В Приамурье ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду
Завершить реконструкцию набережной в Благовещенске обещают до конца ноября
Амурчане оказались самыми закредитованными в стране
Благовещенцев просят не портить новую разметку на улице Театральная
В Приамурье назначили нового министра спорта
В заказниках Приамурья стало больше медведей
В Благовещенске перекроют часть улицы Ломоносова
Следователи выясняют причины схода кранов на перегоне в Приамурье
Благовещенцы смогут бесплатно провериться на рак
Каждый благовещенец в день тратит 24 ведра воды
Благовещенцы смогут выбрать проекты благоустройства новых зон отдыха
Прокуратура проводит проверку после драки с поножовщиной в благовещенской школе
На площади Ленина в Благовещенске оборудуют сухие фонтаны и площадку для йоги
В Приамурье собираются повысить стоимость социального проездного билета
Власти Благовещенска принимают заявки на размещение елочных базаров
В Благовещенске заработало «социальное такси»
Благовещенку подозревают в избиении приемного сына
Благовещенцев познакомят с искусством народов Севера
Амурского бизнес-омбудсмена осудили за продажу алкоголя без лицензии
В Благовещенске автоледи «припарковалась» на соседние машины