Качество отремонтированных дорог Благовещенска проверят в лаборатории

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-23T11:41:51+03:00

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В областном центре завершается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 14 участков уже полностью готовы. Теперь им предстоит пройти независимую экспертизу. Пробы были взяты на улицах Новая, Калинина, Воронкова, Пушкина, Театральная, Кузнечная и Чайковского. Образцы будут изучать в лаборатории.

- Уже в лабораториях специалисты определят среднюю плотность асфальта, водонасыщение, его предел прочности при сжатии, а также его состав и вынесут советующее заключение о качестве дорожного покрытия, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Напомним, в рамках национального проекта в городе ремонтируют 23 участка.

ИСТОЧНИК KP.RU