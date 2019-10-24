В Благовещенске установят остановки с Wi-Fi и USB-розетками

СЕГОДНЯ 06:18 2019-10-24T06:18:58+03:00

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В областном центре появятся сразу две современные остановки. Павильоны установят в районе магазинов «Универмаг» и «Товары для дома».

- Остановки будут оборудованы Wi-Fi, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и камерами видеонаблюдения. Кроме того, они будут оснащены двусторонним лайтбоксом с подсветкой для размещения информационных материалов, - сообщают в пресс-служба администрации Благовещенска.

Сейчас подрядчик уже демонтировал старую остановку возле «Универмага», идут земельные работы и демонтаж плитки. Оба павильона должны установить до конца октября. После этого начнется подключение остановок к беспроводному интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU