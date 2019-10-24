В Приамурье за крупную взятку задержали главу Восточного сельсовета
Уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение путем вымогательства взятки в крупном размере) заведено на главу Восточного сельсовета Октябрьского района. Чиновника подозревают в том, что он вымогал 200 тысяч рублей у одного из местных жителей.
- Подозреваемый, зная, что фермер использует земельный участок для сельскохозяйственных нужд в отсутствие законных оснований, потребовал от него взятку за непринятие мер по прекращению пользования фермером указанной землей, - говорят в СУ СКР по Амурской области.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. Чиновник был задержан 22 октября при получении денег.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следователи собираются ходатайствовать о заключении его под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU