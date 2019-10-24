В Благовещенске ожидаются дождь и снег

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-24T11:05:17+03:00

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На Благовещенск надвигается непогода. В ночь на 25 октября в городе, а также в центральных и южных районах области, ожидается сильный дождь и мокрый снег. Также снег пройдет и по северу Приамурья. Ненастная погода сохранится и днем, возможны осадки.

- В сильных осадках возможно ухудшение дальней видимости временами до 500 метров и менее. Ночью и в утренние часы в северных и центральных районах области на автодорогах специалисты прогнозируют образование гололедицы, - предупреждают в ГУ МЧС России по Амурской области.

Жителей области просят быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах, поскольку риск ДТП значительно возрастает.

ИСТОЧНИК KP.RU