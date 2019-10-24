В Благовещенске ожидаются дождь и снег
На Благовещенск надвигается непогода. В ночь на 25 октября в городе, а также в центральных и южных районах области, ожидается сильный дождь и мокрый снег. Также снег пройдет и по северу Приамурья. Ненастная погода сохранится и днем, возможны осадки.
- В сильных осадках возможно ухудшение дальней видимости временами до 500 метров и менее. Ночью и в утренние часы в северных и центральных районах области на автодорогах специалисты прогнозируют образование гололедицы, - предупреждают в ГУ МЧС России по Амурской области.
Жителей области просят быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах, поскольку риск ДТП значительно возрастает.
ИСТОЧНИК KP.RU