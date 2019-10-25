За ночь Благовещенск засыпало снегом

СЕГОДНЯ 04:39 2019-10-25T04:39:44+03:00

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Ночью в областном центре прошел мокрый снег. Проезжая часть быстро превратилась в каток, а тротуары – в грязное месиво. Городские дорожники приступили к уборке еще ночью. На улицах работают 12 единиц техники и более 30 рабочих.

- Производится обработка антигололедной смесью перекрестков, спусков и подъемов по центральным улицам города и в отдаленных районах. Ведется очистка автобусных остановок и заездных карманов по улицам Ленина, Амурская и Зейская, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Власти отмечают, что в первую очередь техника работает по установленным маршрутам: первый - Ленина, Калинина, 50 лет Октября, Чайковского; Красноармейская; Первомайская; Текстильная; второй - Студенческая, Мухина, мост через р.Зея, Магистральная, Игнатьевское шоссе, микрорайон, район КПП; третий - Амурская, Горького, Театральная, центр города Благовещенска.

Автомобилистам советуют быть как можно внимательнее на дорогах, а также поторопиться со сменой летней резины на зимнюю.

Непогода внесла коррективы в движение не только автотранспорта, но и самолетов. Из-за плохой видимости задержались несколько рейсов. Пассажиров просят внимательно следить за изменениями на онлайн-табло.

ИСТОЧНИК KP.RU