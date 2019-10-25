В Благовещенске открывается первый регулярный рейс в Санья и на остров Фукуок

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-25T11:31:25+03:00

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С 27 октября аэропорт Благовещенска перейдет на зимнее расписание, сезон продлится до 28 марта.

- Особенностью зимней навигации в этом году станет первый регулярный международный рейс в китайский аэропорт Санья. Авиакомпания «Якутия» 30 октября приступит к выполнению таких рейсов из Благовещенска в Санья на воздушных судах Boeing 737, с количеством посадочных мест – 148 кресел, - рассказал генеральный директор аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Чартерные рейсы будут выполнять «AZUR air», «Якутия», «Royal Flight» и «Икар», сообщают в пресс-службе благовещенского аэропорта. Всего будет выполнено почти 200 рейсов, планируется перевезти около 43 тысячи туристов.

Также впервые можно будет улететь на вьетнамский остров Фукуок. Первый самолет отправится туда 30 октября, пассажиры полетят на Boeing 757. В чартерную программу перевозчика вошли еще два азиатских направления тайский аэропорт Утапао и вьетнамский Нячанг.

С 25 декабря во Вьетнам амурчане смогут улететь самолетами «Royal Flight». «Икар» подготовил маршрут Нячанг – Благовещенск – Пхукет. Авиакомпания «Алроса» будет возить путешественников в Санья, рейсы начнутся с февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU