В Ивановке из-за некачественной воды закрыли детский сад

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-25T11:43:59+03:00

Учреждение не будет работать до конца ноября

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24 октября решением суда был закрыт детский сад «Буратино» в амурском селе Ивановка. Это было сделано по ходатайству управления Роспотребнадзора.

- В ходе проведения плановой проверки проведен отбор и исследование проб питьевой воды. Установлено несоответствие питьевой воды по микробиологическим показателям, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных либо массовых заболеваний детей, - сообщают в ведомстве.

Закрыты были все три здания, в которых располагался садик. Вернуться в свои группы малыши смогут только через 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU