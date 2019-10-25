2019-10-25T11:43:59+03:00
Общество

В Ивановке из-за некачественной воды закрыли детский сад

Учреждение не будет работать до конца ноября
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
Изменить размер текста:

24 октября решением суда был закрыт детский сад «Буратино» в амурском селе Ивановка. Это было сделано по ходатайству управления Роспотребнадзора.

- В ходе проведения плановой проверки проведен отбор и исследование проб питьевой воды. Установлено несоответствие питьевой воды по микробиологическим показателям, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных либо массовых заболеваний детей, - сообщают в ведомстве.

Закрыты были все три здания, в которых располагался садик. Вернуться в свои группы малыши смогут только через 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24