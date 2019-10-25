В Ивановке из-за некачественной воды закрыли детский сад
Учреждение не будет работать до конца ноября
Фото: DepositPhotos
Изменить размер текста:
24 октября решением суда был закрыт детский сад «Буратино» в амурском селе Ивановка. Это было сделано по ходатайству управления Роспотребнадзора.
- В ходе проведения плановой проверки проведен отбор и исследование проб питьевой воды. Установлено несоответствие питьевой воды по микробиологическим показателям, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных либо массовых заболеваний детей, - сообщают в ведомстве.
Закрыты были все три здания, в которых располагался садик. Вернуться в свои группы малыши смогут только через 30 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU