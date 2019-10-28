В Приамурье два человека получили ранения при нападении на полицейских

28 Окт. 07:51 2019-10-28T07:51:33+03:00

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Задержание с применением оружия произошло вечером 26 октября на дороге в селе Варваровка. Двое полицейских заметили автомобиль «Тойота-Кариб» без номеров, который ехал с выключенными фарами. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался сбить стражей порядка.

- В соответствии с действующим законодательством один из сотрудников органов внутренних дел применил табельное оружие, произведя предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам автомобиля, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области. - О случившемся полицейские сообщили в дежурную часть. Один из них остался на месте происшествия, второй проследовал на автомобиле на поиск скрывшейся машины.

После к месту происшествия подъехали еще двое мужчин, и напали на оставшегося в одиночестве стража порядка. Полицейский получил травмы и позже был госпитализирован. В то же время в «скорую» с огнестрельным ранением обратился один из амурчан, находившихся в скрывшейся машине.

Полицейским удалось выяснить личности всех четверых причастных к происшествию. Все они оказались жителями Октябрьского района, трое из которых уже имеют судимости. Злоумышленников доставили в отдел полиции. Двое из них помещены в изолятор временного содержания. Также было установлено, что водитель автомобиля не имеет прав на управление транспортным средством, к тому же во время происшествия был пьян.

По факту нападения на полицейского заведено уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Также по факту произошедшего начальник УМВД России по Амурской области назначил служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU