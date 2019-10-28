В Благовещенске ожидается мокрый снег

28 Окт. 11:47 2019-10-28T11:47:13+03:00

Горожан просят быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность

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Амурский ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточного УГМС» предупреждает благовещенцев о непогоде. 29 октября в городе будет облачно, ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть с севера и северо-запада с силой 7 – 12 метров в секунду. Ночью столбик уличного термометра упадет до -2 градусов, днем при этом синоптики обещают 1 – 3 градуса тепла.

В администрации города напоминают, что при такой погоде риск возникновения ДТП на дорогах увеличивается. Горожан просят быть внимательнее на дорогах.

В случае необходимости помощь можно вызвать по телефону единой службы спасения 111. Также можно обратиться к старшему оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU