В Благовещенске ожидается мокрый снег
Амурский ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточного УГМС» предупреждает благовещенцев о непогоде. 29 октября в городе будет облачно, ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть с севера и северо-запада с силой 7 – 12 метров в секунду. Ночью столбик уличного термометра упадет до -2 градусов, днем при этом синоптики обещают 1 – 3 градуса тепла.
В администрации города напоминают, что при такой погоде риск возникновения ДТП на дорогах увеличивается. Горожан просят быть внимательнее на дорогах.
В случае необходимости помощь можно вызвать по телефону единой службы спасения 111. Также можно обратиться к старшему оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС: 202-112.
ИСТОЧНИК KP.RU