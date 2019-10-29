2019-10-29T05:06:48+03:00
Общество

С 1 ноября между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить «пумы»

Работу теплоходов продлили благодаря благоприятным погодным условиям
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Координационные советы, касающиеся завершения навигации, прошли в хабаровском филиале ФГКУ Росгранстрой. Решено было, что между Благовещенском и Хэйхэ теплоходы перестанут ходить 27 октября, а уже 29-го запустят суда на воздушной подушке.

При этом в ведомстве отметили, что в зависимости от погодных условий сроки могут быть передвинуты. Так и получилось.

- В связи с благоприятными метеорологическими условиями работа водоизмещающих судов на международной линии Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) продлена до 1 ноября, - сообщают в ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо»».

С ноября границу можно будет пересечь уже на «пумах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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