С 1 ноября между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить «пумы»
Координационные советы, касающиеся завершения навигации, прошли в хабаровском филиале ФГКУ Росгранстрой. Решено было, что между Благовещенском и Хэйхэ теплоходы перестанут ходить 27 октября, а уже 29-го запустят суда на воздушной подушке.
При этом в ведомстве отметили, что в зависимости от погодных условий сроки могут быть передвинуты. Так и получилось.
- В связи с благоприятными метеорологическими условиями работа водоизмещающих судов на международной линии Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) продлена до 1 ноября, - сообщают в ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо»».
С ноября границу можно будет пересечь уже на «пумах».
ИСТОЧНИК KP.RU