2019-10-29T12:02:23+03:00
Общество

Детский омбудсмен Приамурья инициировала законопроект «Об ответственном родительстве»

Первые чтения пройдут в начале ноября
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.amurobl.ruФото: www.amurobl.ru
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Уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова инициировала разработать и принять закон области «Об ответственном родительстве». По мнению омбудсмена, необходимость в нем очевидна, ведь чаще всего права детей нарушают именно родители и опекуны.

Всего в законопроекте пять глав и 22 статьи. Прежде всего, необходимо ввести само понятие «ответственное родительство», которое не раскрыто в существующем законе, считает уполномоченный. Определение предлагается следующее: реализация родителями своих прав и обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению ребенка, сохранению здоровья, исходя из его законных интересов и потребностей, создание условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться. Также в законопроекте содержатся такие понятия, как «содержание ребенка родителем», «обучение ребенка родителем», «воспитание ребенка родителем», «сохранение здоровья ребенка родителем», «развитие ребенка родителем», «защита прав и законных интересов ребенка родителем», «принципы ответственного родительства». Их также нет в действующем законодательстве.

Законопроект, объединяет правовые нормы, регулирующие правоотношения, связанные с реализацией родительских прав и обязанностей, а также предусматривается участие социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Ожидаемыми результатами реализации закона «Об ответственном родительстве» являются формирование в обществе традиционных семейных ценностей, ответственного родительства и, как следствие, профилактика социального сиротства, сохранение кровной семьи», - говорится в пояснительном письме Натальи Третьяковой.

Первые чтения законопроекта пройдут 5 ноября в Общественной палате Амурской области. Каждый неравнодушный амуранин сможет внести свои предложения.

К слову, Приамурье – второй регион, в котором задумались о таком законопроекте. А вот в республике Саха Якутия он уже принят.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей – 1070 в 2017 году, 7 725 в 2018

Количество уголовных дел по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» - 539 в 2017 году, 544 в 2018

Число родителей, у которых изъяли детей – 24 в 2017, 37 в 2018

Количество детей, изъятых из семей – 129 в 2017 году, 169 в 2018

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении – 1 896 в 2017 году, 1 760 в 2018

Численность детей, родители которых лишены родительских прав – 537 в 2017 году, 516 в 2018

Численность родителей, лишенных родительских прав – 427 в 2017, 404 в 2018

Количество преступлений, совершенных родителями в отношении своих детей – 396 в 2017, 563 в 2018

ИСТОЧНИК KP.RU

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