2019-10-29T12:18:12+03:00
Общество

В Благовещенске ожидается дождь со снегом

Дневная температура при этом не опустится ниже +5
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

Благовещенцам снова обещают осадки в виде дождя и снега. Таков прогноз Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточного УГМС» на 30 октября. Ночью ветер будет дуть с запада с силой 3 – 8 метров в секунду, температура при этом опустится до -8 градусов. Днем же напротив будет довольно тепло – около пяти градусов со знаком плюс. При этом ветер усилится до 10 метров в секунду.

Благовещенцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в непогоду. Особенно осторожными необходимо быть на дороге, где возможно возникновение гололедицы.

К слову, дорожные службы города продолжают очищать улицы от снега. По данным пресс-службы администрации города, 29 октября на дорогах трудились 32 рабочих и более 30 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский омбудсмен Приамурья инициировала законопроект «Об ответственном родительстве»
С 1 ноября между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить «пумы»
В Благовещенске ожидается мокрый снег
В Приамурье два человека получили ранения при нападении на полицейских
В Ивановке из-за некачественной воды закрыли детский сад
В Благовещенске открывается первый регулярный рейс в Санья и на остров Фукуок
За ночь Благовещенск засыпало снегом
В Благовещенске ожидаются дождь и снег
В Приамурье за крупную взятку задержали главу Восточного сельсовета
В Благовещенске установят остановки с Wi-Fi и USB-розетками
Качество отремонтированных дорог Благовещенска проверят в лаборатории
В Приамурье неизвестные разрушили четыре древних поселения
Благовещенцам предлагают придумать фигуру для последнего снежного городка на площади Ленина
На улице Трудовой Благовещенска завершается ремонт после порыва
В Приамурье пройдет «Неделя добрых дел»
Благовещенцам обещают ценные призы за фотографии преображения города
Благовещенские дорожники чистят ливневки