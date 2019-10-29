В Благовещенске ожидается дождь со снегом

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-29T12:18:12+03:00

Дневная температура при этом не опустится ниже +5

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Благовещенцам снова обещают осадки в виде дождя и снега. Таков прогноз Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточного УГМС» на 30 октября. Ночью ветер будет дуть с запада с силой 3 – 8 метров в секунду, температура при этом опустится до -8 градусов. Днем же напротив будет довольно тепло – около пяти градусов со знаком плюс. При этом ветер усилится до 10 метров в секунду.

Благовещенцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в непогоду. Особенно осторожными необходимо быть на дороге, где возможно возникновение гололедицы.

К слову, дорожные службы города продолжают очищать улицы от снега. По данным пресс-службы администрации города, 29 октября на дорогах трудились 32 рабочих и более 30 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU