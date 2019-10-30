В двух районах Приамурья нет управляющих компаний

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-30T08:12:14+03:00

Договоров на управление или обслуживание не хватает у 472 многоквартирных домов

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В правительстве Приамурья обсудили проблему нехватки управляющих компаний в области. Договоров на управление или обслуживание нет у 472 домов.

- Обслуживающие организации отсутствуют в Шимановском и Мазановском районах. По одной управляющей компании присутствует в Селемджинском, Свободненском и Михайловском районах. В случае банкротства этих компаний жилой фонд останется без управления, - отметил начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Молин.

Решить проблему должны главы городов и районов, им поручено провести конкурсы по отбору организаций.

Между тем, не все существующие «управляйки» справляются со своими обязанностями.

- За 9 месяцев текущего года в Жилищную инспекцию поступило более 6200 обращений граждан. Основными проблемами, с которыми жители обращаются в Жилинспекицю, стали: правила управление многоквартирными домами -38 процентов, порядок эксплуатации жилого фонда -19 процентов, 19 процентов обращений поступило по порядкам расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, - рассказал Сергей Молин.

Управление провело более 800 внеплановых проверок, это на 78 процентов больше чем в прошлом году. В итоге было выдано 252 предостережения, составилено 300 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 133 постановления о совершении правонарушений. Кроме того, вдвое увеличился общий размер штрафов, в этом году сумма перевалила за 4,5 миллиона рублей. 35 управляющих компаний лишились лицензий. При этом необходимые для работы документы получили 13 новых организаций. Жилищная инспекция разрабатывает рейтинг «управляек», который будет определяться раз в год во втором квартале.

ИСТОЧНИК KP.RU