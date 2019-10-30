Китаянка пыталась вывезти из Благовещенска телефон с золотыми слитками внутри

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-30T08:35:13+03:00

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На благовещенской таможне задержали китаянку, которая пыталась вывезти в Хэйхэ золото. Слитки женщина спрятала в телефон, заменив ими батарею гаджета. Вес золота составил 260 граммов, а стоимость порядка 780 тысяч рублей. На женщину составили протокол об административном правонарушении, сообщают в пресс-службе Благовещенской таможни.

К слову, как рассказал начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля таможни Андрей Иванищев, это не первая попытка вывоза из России драгоценных металлов. В начале октября также гражданин Китая спрятал 12 золотых слитков в обуви. Их общий вес превысил 1,6 килограмма. Примерная стоимость контрабанды – 3,9 миллиона рублей. На иностранца завели уголовное дело. Изъятое золото помещено в камеру хранения вещественных доказательств Благовещенской таможни. Проводятся расследования.

О том, как борются с контрабандой на таможне, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU