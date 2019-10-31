2019-10-31T03:34:41+03:00
Общество

Благовещенцы выбрали для благоустройства сквер возле «От и До»

Приводить территорию в порядок начнут в 2020 году
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rfФото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf
Изменить размер текста:

В областном центре завершилось народное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, горожанам предлагалось выбрать участок, который будет благоустроен в следующем году. В результате больше всего голосов набрал сквер с фонтаном в районе улиц Институтской - Дьяченко и зона, прилегающую к филиалу ОКЦ (кинотеатр Харбин). За этот участок проголосовали около 13 тысяч благовещенцев.

- Именно эта территория будет благоустроена уже в следующем году. Проект будет доработан и утвержден с учетом мнений горожан, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

На втором месте оказался участок возле ручья Буяновский в поселке Моховая падь, набравший 9523 голоса. «Бронза» у берега озера в селе Плодопитомник – 8 547 голосов. Сквер с фонтаном «Бабочка» набрал 7 653 голоса, а сквер имени Валерия Приемыхова – 6 189. В хвосте рейтинга территория на пересечении переулка Крестьянского и улицы Мухина, за которою проголосовали только 4 259 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запуск «пум» между Благовещенском и Хэйхэ перенесен
В Приамурье начался прием заявок от подтопленцев на покупку нового жилья
Китаянка пыталась вывезти из Благовещенска телефон с золотыми слитками внутри
В двух районах Приамурья нет управляющих компаний
В Благовещенске ожидается дождь со снегом
Детский омбудсмен Приамурья инициировала законопроект «Об ответственном родительстве»
С 1 ноября между Благовещенском и Хэйхэ начнут ходить «пумы»
В Благовещенске ожидается мокрый снег
В Приамурье два человека получили ранения при нападении на полицейских
В Ивановке из-за некачественной воды закрыли детский сад
В Благовещенске открывается первый регулярный рейс в Санья и на остров Фукуок
За ночь Благовещенск засыпало снегом
В Благовещенске ожидаются дождь и снег
В Приамурье за крупную взятку задержали главу Восточного сельсовета
В Благовещенске установят остановки с Wi-Fi и USB-розетками
Качество отремонтированных дорог Благовещенска проверят в лаборатории
В Приамурье неизвестные разрушили четыре древних поселения
Благовещенцам предлагают придумать фигуру для последнего снежного городка на площади Ленина
На улице Трудовой Благовещенска завершается ремонт после порыва
В Приамурье пройдет «Неделя добрых дел»
Благовещенцам обещают ценные призы за фотографии преображения города
Благовещенские дорожники чистят ливневки