Благовещенцы выбрали для благоустройства сквер возле «От и До»

СЕГОДНЯ 03:34 2019-10-31T03:34:41+03:00

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В областном центре завершилось народное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, горожанам предлагалось выбрать участок, который будет благоустроен в следующем году. В результате больше всего голосов набрал сквер с фонтаном в районе улиц Институтской - Дьяченко и зона, прилегающую к филиалу ОКЦ (кинотеатр Харбин). За этот участок проголосовали около 13 тысяч благовещенцев.

- Именно эта территория будет благоустроена уже в следующем году. Проект будет доработан и утвержден с учетом мнений горожан, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

На втором месте оказался участок возле ручья Буяновский в поселке Моховая падь, набравший 9523 голоса. «Бронза» у берега озера в селе Плодопитомник – 8 547 голосов. Сквер с фонтаном «Бабочка» набрал 7 653 голоса, а сквер имени Валерия Приемыхова – 6 189. В хвосте рейтинга территория на пересечении переулка Крестьянского и улицы Мухина, за которою проголосовали только 4 259 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU