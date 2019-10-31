В Приамурье начался прием заявок от подтопленцев на покупку нового жилья

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-31T05:30:48+03:00

Деньги были выделены из федерального бюджета, и уже поступили в область

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Амурчане, потерявшие жилье во время наводнения, смогут восстановить его за счет средств федерального бюджета. С помощью сертификата можно будет купить уже готовый дом или построить новый. Также выплаты полагаются тем, чьи дома нуждаются в капитальном ремонте.

- Всего до конца года планируется выдать 128 сертификатов за утраченное жилье и 474 - на капитальный ремонт, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Прием заявлений от подтопленцев уже идет. В октябре в правительстве страны было решено выделить амурчанам, пострадавшим от паводка, 512,5 миллионов рублей на решение жилищных проблем.

- Подсчитывая ущерб от паводка, мы столкнулись с тем, что многие жители, чьи дома попали в зону подтопления, например в 2013 году, получив средства на приобретение другого жилья продолжили жить, в том, что находится в зоне риска. Поэтому сейчас мы разработали такой порядок, который гарантирует как трату выделенных средств исключительно на жилье, так и переезд граждан на безопасные территории, - отметил губернатор области Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU