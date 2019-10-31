Запуск «пум» между Благовещенском и Хэйхэ перенесен

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-31T10:10:15+03:00

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Дату запуска судов на воздушной подушке между Благовещенском и Хэйхэ перенесли из-за слишком теплой погоды.

«Уважаемые пассажиры! В соответствии с приказом генерального директора ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» от 31.10.19 г., движение пассажирских судов на воздушной подушке (СВП) в осенне-зимний период 2019г, начнется с 03.11.2019г.», - предупреждают на сайте порта.

Напомним, ранее сообщалось, что теплоходы заменят «пумами» с 1 ноября.

Для перевозки пассажиров заготовлено десять судов на воздушных подушках. Курсировать они будут каждый день с 9.00. Стоимость билетов туда и обратно составит 2 200 рублей взрослый и 1 420 рублей детский (от 5 до 10 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU