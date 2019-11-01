2019-11-01T05:22:08+03:00
Общество

В Благовещенске обустроили два новых сквера

Одна из новых зон отдыха была обустроена по просьбам горожан
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: благовещенск.рфФото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

У жителей областного центра появилось сразу два новых сквера. Один из них находится в районе пересечения улиц 50лет Октября и Зеленая, на берегу реки Чигиринки. Рабочие укрепили берег, отремонтировали мост, территорию отсыпали, сделали подъезд и тротуары, поставили наружное освещение. Кроме того, в сквере сделали альпийскую горку, посадили кусты и деревья, а также высадили живую изгородь.

- Сейчас здесь завершается устройство площадок для стритбаскета, воркаута и детской площадки с малыми архитектурными формами, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Напомним, этот участок был выбран по результатам народного голосования в 2018 году.

Второй сквер разбили в районе кинокомплекса «Благовещенск». Здесь демонтировали железо-бетонные элементы фонтана, уложили плитку на дорожках, установили освещение и обустроили газоны. Также здесь теперь есть качели, декоративные арки и лавочки. Благоустройство проводилось в рамках программы «Поддержка административных центров Амурской области». Общая стоимость проекта составила 8,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24