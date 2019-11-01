В Благовещенске обустроили два новых сквера
У жителей областного центра появилось сразу два новых сквера. Один из них находится в районе пересечения улиц 50лет Октября и Зеленая, на берегу реки Чигиринки. Рабочие укрепили берег, отремонтировали мост, территорию отсыпали, сделали подъезд и тротуары, поставили наружное освещение. Кроме того, в сквере сделали альпийскую горку, посадили кусты и деревья, а также высадили живую изгородь.
- Сейчас здесь завершается устройство площадок для стритбаскета, воркаута и детской площадки с малыми архитектурными формами, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.
Напомним, этот участок был выбран по результатам народного голосования в 2018 году.
Второй сквер разбили в районе кинокомплекса «Благовещенск». Здесь демонтировали железо-бетонные элементы фонтана, уложили плитку на дорожках, установили освещение и обустроили газоны. Также здесь теперь есть качели, декоративные арки и лавочки. Благоустройство проводилось в рамках программы «Поддержка административных центров Амурской области». Общая стоимость проекта составила 8,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU