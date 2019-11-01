В Благовещенске обустроили два новых сквера

СЕГОДНЯ 05:20 2019-11-01T05:22:08+03:00

Одна из новых зон отдыха была обустроена по просьбам горожан

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У жителей областного центра появилось сразу два новых сквера. Один из них находится в районе пересечения улиц 50лет Октября и Зеленая, на берегу реки Чигиринки. Рабочие укрепили берег, отремонтировали мост, территорию отсыпали, сделали подъезд и тротуары, поставили наружное освещение. Кроме того, в сквере сделали альпийскую горку, посадили кусты и деревья, а также высадили живую изгородь.

- Сейчас здесь завершается устройство площадок для стритбаскета, воркаута и детской площадки с малыми архитектурными формами, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Напомним, этот участок был выбран по результатам народного голосования в 2018 году.

Второй сквер разбили в районе кинокомплекса «Благовещенск». Здесь демонтировали железо-бетонные элементы фонтана, уложили плитку на дорожках, установили освещение и обустроили газоны. Также здесь теперь есть качели, декоративные арки и лавочки. Благоустройство проводилось в рамках программы «Поддержка административных центров Амурской области». Общая стоимость проекта составила 8,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU