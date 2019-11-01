2019-11-01T07:38:53+03:00
Общество

В Благовещенске изменились маршруты автобусов №22 и 28

Две новые остановки оборудовали в отдаленных районах города
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Два новых остановочных пункта оборудовали в микрорайоне «Северный» по улице Муравьева-Амурского. Там же сделали пешеходный переход с вызывным светофором.

Останавливаться на этих остановках будут автобусы №22 и 28. Теперь они будут двигаться по улице Муравьева-Амурского от Строителей до Шафира.

- Необходимость в оборудовании остановочных пунктов появилась из-за активной застройки данного района города, - поясняют в пресс-службе администрации Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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