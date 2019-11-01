В Благовещенске изменились маршруты автобусов №22 и 28
Две новые остановки оборудовали в отдаленных районах города
Фото: архив редакции
Изменить размер текста:
Два новых остановочных пункта оборудовали в микрорайоне «Северный» по улице Муравьева-Амурского. Там же сделали пешеходный переход с вызывным светофором.
Останавливаться на этих остановках будут автобусы №22 и 28. Теперь они будут двигаться по улице Муравьева-Амурского от Строителей до Шафира.
- Необходимость в оборудовании остановочных пунктов появилась из-за активной застройки данного района города, - поясняют в пресс-службе администрации Благовещенска.
ИСТОЧНИК KP.RU