2019-11-01T07:56:34+03:00
Общество

В образовательных учреждения Приамурья усилят меры безопасности после трагедии в Ненецком АО

Уровень безопасности проверит специальная комиссия
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Убийство шестилетнего малыша в детском саду Нарьян-Мара потрясло всю страну. После трагедии в Приамурье решено было еще раз проверить уровень безопасности в детских учреждениях.

- Министерство образования уже готовит указания и рекомендации по усилению мер безопасности. Будут созданы специальные комиссии, которые проверят уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа, - сообщают в министерстве образования Амурской области.

Напомним, в Нарьян-Маре пьяный мужчина пробрался в садик и перерезал горло малышу. Позже убийца рассказал, что сделал это ради «вечной и богатой жизни». Якобы он прочитал заклинание, и чтобы оно сработало, нужно было убить ребенка. Мужчина задержан, на него заведено уголовное дело. Также наказание грозит охранникам детского сада, допустившим проникновение постороннего на территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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