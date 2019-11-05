В Благовещенске установят мемориальную доску писательнице и журналисту Светлане Борзуновой

5 Нояб. 07:56 2019-11-05T07:56:28+03:00

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С предложением увековечить память амурской писательницы и журналиста Светланы Аркадьевны Борзуновой выступили общественники из Амурской областной писательской организации. С ходатайством они обратились в городскую Думу. На заседании 31 октября народные избранники поддержали эту идею единогласно.

Мемориальную доску установят на фасаде дома 283 на ул. Ленина, где жила писательница.

Светлана Аркадьевна - член Союза журналистов и Союза писателей. Ее перу принадлежат книги «Нелетная погода», «Яблоки райского сада», «Пока еще люблю», «Ты моя судьба», буклет «Там, где Зея с Амуром слились между собой», на ее стихи написано несколько песен. В Благовещенск писательница переехала 1986 году. Здесь она работала в газете «Амурский комсомолец», в пресс-центре облсовпрофа, «Амурской правде», «КП в Приамурье» издательского дома «Дважды два». В издательстве о Светлане Аркадьевне до сих пор вспоминают с теплотой.

- Это человек, с которым всегда можно было поговорить, как бы занята она ни была. Придешь к ней, когда тебе хорошо или, наоборот, тревожно, посидишь - и уже лучше. Она находила такие слова, что, если тебе тепло, то еще теплее будет, а если печально, печаль унималась. Она была необыкновенно проницательным человеком и искренне любила людей, - вспоминает директор по развитию издательского дома «Дважды два» Елена Семашко.

Торжественное открытие мемориальной доски пройдет 20 ноября, в день рождения Светланы Борзуновой.

ИСТОЧНИК KP.RU