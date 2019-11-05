В Благовещенске временно изменится маршрут сразу 19 автобусов

5 Нояб. 08:12 2019-11-05T08:12:52+03:00

Часть улицы Ленина будет перекрыта в связи с праздничной демонстрацией

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7 ноября в Благовещенске отметят 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В честь праздника на улице Ленина пройдет праздничная демонстрация. С 12.30 до 13.00 движение по улице Ленина будет перекрыто, предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска. Проехать нельзя будет по участку от улицы Калинина до Островского.

В связи с перекрытием изменятся маршруты нескольких автобусов.

Маршрут №№ 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Шимановского – Зейская – 50 лет Октября – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 11, К: Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 12: Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 22: Пионерская - Зейская – Калинина – далее по маршруту. В обратном направлении – Калинина – Зейская – Шевченко.

Маршрут № 7: Пионерская - Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту (в обоих направлениях).

Маршрут №№ 2, 2а, 5, 39: 50 лет Октября – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 101: Б. Хмельницкого – Зейская – Калинина - Ленина – далее по маршруту.

Маршрут №№ 8, 26, 106, 106ю: 50 лет Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU