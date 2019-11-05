2019-11-05T08:30:41+03:00
Происшествия

На Амуре между Благовещенском и Хэйхэ села на мель баржа

Судно перевозило сою из Приамурья в Китай
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/blaga_hotФото: instagram.com/blaga_hot
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Свидетелями необычного ЧП стали благовещенцы 4 ноября. Между Благовещенском и Хэйхэ на мель села баржа. Судно перевозило сою из Приамурья в Китай. Предполагается, что вес груза оказался слишком велик, что и стало причиной происшествия.

Как рассказали в администрации областного центра, на помощь с китайской стороны было отправлено другое судно. Груз удалось спасти и переправить на берег. Саму баржу также успешно сняли с мели и пришвартовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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