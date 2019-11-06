В Приамурье могут появиться муниципальные приюты для животных

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-06T09:57:20+03:00

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1 января вступит силу закон «Об ответственном обращении с животными», к нововведению в Приамурье готовятся уже сейчас. Амурское управление ветеринарии приводит областное законодательство в соответствие с федеральным.

Предлагается создать по области межмуниципальные приюты для беспризорных животных, а чипы, которыми сейчас помечают собак, заменить бирками.

- Новые нормы предусматривают выпуск животных на прежнее место обитания, если в течение сорока дней им так и не удастся найти новых хозяев (ранее этот период составлял пол года). Перед этим будут проведены кастрация или стерилизация, а также животное нужно будет пометить несмываемой меткой. Мы предлагаем заменить чипирование, которые обычно используется сейчас, биркованием. Такую метку видно сразу и издалека, что позволит избежать повторного отлова одних и тех же особей, - рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Выпускать на волю будут не всех собак, а лишь тех, что не представляют угрозы для людей. Агрессоры будут оставаться в приюте навсегда.

Приюты планируют построить по всей области. Финансировать строительство или реконструкцию уже имеющихся зданий будут за счет субсидий из областного бюджета.

К слову, на отлов животных в следующем году выделено десять миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU