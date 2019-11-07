2019-11-07T05:02:53+03:00
Общество

Школьные завтраки в Приамурье будут тратить на 5 рублей больше

Таким образом меню хотят сделать разнообразнее
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Новые цены на бесплатные школьные завтраки озвучили на заседании общественного совета при министерстве образования и науки. Их стоимость поднялась на пять рублей. Теперь в южных районах порция стоит 25 рублей, в северных – 35. Дополнительные средства должны сделать меню школьников более разнообразным, говорят в пресс-службе правительства Амурской области.

Напомним, бесплатное питание стали предоставлять ученикам начальных классов с 1 октября. Главной целью нововведения назвали воспитание культуры здорового питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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