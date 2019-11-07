2019-11-07T05:26:49+03:00
Общество

Амурчанка, прогуливаясь с собакой, обнаружила могильник

Археологи уже зафиксировали участок и готовятся к раскопкам в следующем сезоне
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/csnamurФото: instagram.com/csnamur
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Ранее не изученный грунтовый могильник на берегу реки Амур в Константиновском районе обнаружила местная жительница Ольга Денисова. Женщина прогуливалась с собакой, когда заметила торчащие из берегового обрыва кости и фрагменты керамики.

О находке амурчанка рассказал сотрудникам Константиновского районного музея, а те в свою очередь сообщили в Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

«Мы уже выехали на место и вместе с музейщикам и нашим другом Ольгой Денисовой отработали обнаруженную находку. Пока только зафиксировали место, как только растает снег и грунт (мы уже хотим в новый полевой сезон), вернемся и отработаем объект», - сообщается на официальной странице Центра в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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