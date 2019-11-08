Неизвестные под видом сотрудников АКС навязывают благовещенцам проверку счетчиков

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-08T10:46:03+03:00

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Сразу несколько жалоб поступило в АО «Амурские Коммунальные Системы» от горожан, которым звонили якобы коммунальщики. Благовещенцы рассказывают, что им позвонили неизвестные, представились сотрудниками АКС и настойчиво предлагали проверку счетчиков.

- Амурские коммунальные системы не имеют к этому никакого отношения! Мы не проводим установку, замену и проверку индивидуальных приборов учета. Каждый инспектор АКС имеет удостоверение, которое покажет, если его об этом попросить, - предупреждает Светлана Соловьева, начальник управления внешних связей АО «Амурские Коммунальные Системы».

Также в компании отмечают, что узнать о необходимости поверки индивидуальных приборов учета можно только по единственному номеру телефона инспекторской службы АО «АКС» - 77-21-42. Позвонить можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Проверкой счетчиков может заниматься региональный Амурский центр стандартизации и метрологии и компании «СПК». Наличие лицензии на проведение подобных работ можно проверить на ресурсе http://fsa.gov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU