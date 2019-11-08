Самым грязным воздухом в Приамурье дышат благовещенцы
На официальном сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликован ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год». Самой пыльной специалисты признали Махачкалу, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза. Далее идут Новошахтинск, Гусиноозерск, Новочеркасск, Воронеж, Анадырь и Батайск.
Среди городов со средней концентрацией пыли, золы и сажи в воздухе оказались Благовещенск, Тында и Зея. В докладе сообщается, что в Приамурье неблагоприятные климатические условия для рассеивания примесей. Как следствие даже небольшие выбросы вредных веществ могут накапливаться в атмосфере.
В Благовещенске уровень загрязнения воздуха назван высоким, в Зее и Тынде – низким. Концентрация диоксида азота выше нормы в Благовещенске и Тынде, формальдегида - в Благовещенске и Зее, взвешенных веществ - в Тынде.
ИСТОЧНИК KP.RU