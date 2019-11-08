2019-11-08T11:10:49+03:00
Общество

Самым грязным воздухом в Приамурье дышат благовещенцы

Состояние атмосферы в городах России оценили специалисты Росгидромета
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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На официальном сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликован ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год». Самой пыльной специалисты признали Махачкалу, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза. Далее идут Новошахтинск, Гусиноозерск, Новочеркасск, Воронеж, Анадырь и Батайск.

Среди городов со средней концентрацией пыли, золы и сажи в воздухе оказались Благовещенск, Тында и Зея. В докладе сообщается, что в Приамурье неблагоприятные климатические условия для рассеивания примесей. Как следствие даже небольшие выбросы вредных веществ могут накапливаться в атмосфере.

В Благовещенске уровень загрязнения воздуха назван высоким, в Зее и Тынде – низким. Концентрация диоксида азота выше нормы в Благовещенске и Тынде, формальдегида - в Благовещенске и Зее, взвешенных веществ - в Тынде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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