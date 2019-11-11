Амурские влюбленные смогут пожениться в канун Нового года
Все отделы и отделения ЗАГС будут работать 31 декабря
Фото: DepositPhotos
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Приятной новостью поделились сотрудники амурского управления ЗГАС. На своей официальной странице в Instagram они сообщили, что желающих пожениться в учреждении будут ждать даже 31 декабря.
«Не откладывайте на следующий год то, что успеете сделать еще в этом году! Новый год связан с началом новой жизни, и поэтому, вам предоставляется прекрасная возможность создать вашу семью со своей второй половинкой в канун Нового года», - говорится в сообщении.
Все отделы и отделения ЗАГС области будут работать 31 декабря с 8.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU