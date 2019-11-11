Победители конкурса «Поступки и люди» встретились с амурскими активистами

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-11T09:07:27+03:00

Добровольцам рассказали, как воплотить в жизнь свой проект и сделать жизнь окружающих лучше

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Четверо из пяти амурчан, победивших в конкурсе «Поступки и люди», встретились с добровольцами и активистами области. Победительница в номинации «Забота о людях» Альбина Истомина из поселка Новобурейский рассказал, как из отреза розовой ткани возник проект для особенных детей.

- Мы организовали театральную студию в школе и нам подарили такую ткань. Из нее, модно сказать, вырос спектакль, а из спектакля – театральный проект для особенных детей, - говорит Альбина.

Проект «Театр детям» возник в 2018 году. Волонтеры-школьники и активная молодежь МООБР «Вместе», которыми Альбина руководит, проводят праздники и кукольные представления на дому для детей-инвалидов. Проект существует и по сей день. Более того, теперь сами юные зрители могут поучаствовать в создании кукол и представлениях.

Второй победитель конкурса Алексей Сопов оборудовал личный автомобиль для помощи и тушения пожаров. Теперь он сам помогает бороться с огнем в Ивановском районе. Амурчанин был отмечен в номинации «Во имя жизни».

Амурчанка Анна Светличная, победитель в номинации «Большое сердце», поделилась с участниками встречи советами по воспитанию детей. В этой сфере у женщины большой опыт, она воспитала пятерых своих детей и теперь воспитывает приемных.

В номинации «Гражданская позиция» победу одержала Светлана Саитова, соорганизатор и соинициатор Первого открытого регионального Турнира по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы Губернатора Амурской области «Амурская волна 2019», а также семинара-практикума Технологии оздоровительного плавания и гидрореабилитации для лиц с ОВЗ».

Напомним, конкурс «Поступки и люди» проводится Общественной палатой Амурской области с 11 июня по 1 ноября 2019 года в рамках масштабного проекта «Область живет». Церемония награждения победителей пройдет 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU