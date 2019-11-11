Китаец пытался вывезти из Благовещенска золото в термосе

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-11T08:57:05+03:00

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Китайца-контрабандиста задержали благовещенские таможенники. Мужчина пытался вывезти в Китай более 916 граммов шлихового золота. Контрабанду иностранец спрятал в термосе, ее стоимость составила порядка 2,9 миллионов рублей.

Как сообщил заместитель начальника Благовещенской таможни Валерий Тихонов, на злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Мужчина был задержан, ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось о китаянке, которая пыталась вывезти золотые слитки, спрятав их в телефон. Всего же за последний месяц было выявлено три попытки незаконного вывоза золота гражданами КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU